Ville di lusso e Ferrari dopo le truffe agli anziani

Negli ultimi mesi, sono cresciute le truffe ai danni degli anziani, spesso coinvolgendo metodi ingannevoli come falsi addetti alla vendita di dispositivi obbligatori. In alcuni casi, le vittime si sono trovate a pagare somme ingenti tramite carta di credito, con conseguenze economiche significative. È importante essere consapevoli di queste truffe e diffondere informazioni per proteggerli da queste insidie.

BRESCIA Il sistema era relativamente semplice: suonare a casa dei nonnini presentandosi come addetti alla vendita di rilevatori di gas, apparecchi obbligatori per legge - una bufala - convincerli all'installazione dei dispositivi e farli saldare il conto con la carta di credito. Peccato che al momento della strisciata venissero digitati sul Pos molti più zeri dell'importo dichiarato in fase di vendita. E per incassare meglio, fingendo che l'operazione non fosse andata a buon fine, la strisciata veniva ripetuta più volte, persino tornando a casa dei malcapitati il giorno successivo, che in un colpo solo si sono visti soffiare anche 9mila euro.

