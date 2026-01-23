Villaggio Lakota oltre l’ostacolo | Qui si superano tutte le barriere

Il Villaggio Lakota, situato ad Ammonite nel cuore della campagna ravennate, si propone come un centro ippico dedicato all’inclusione e alla partecipazione di tutte le persone. Con un approccio orientato alla superamento delle barriere, il villaggio offre spazi e servizi pensati per favorire l’accessibilità e l’integrazione, promuovendo un ambiente aperto e accogliente per tutti gli utenti.

Ad Ammonite, nel cuore della campagna ravennate, c’è il Villaggio Lakota che mira a diventare centro ippico di eccellenza per l’inclusione e la partecipazione di tutti. Decisivo l’incontro tra i proprietari Giorgia Anghinolfi e Andrea Leoni e Dominique De Bartolo, istruttrice paralimpica di equitazione e tecnico Acsi, ideatrice di alcuni ambiziosi progetti sociali. Nato 13 anni, il maneggio ha saputo evolversi e oggi si presenta non solo come scuola di equitazione, ma come un ecosistema dove il benessere dell’animale e l’inclusione sociale sono le vere priorità. Un luogo dove lo sport incontra il cuore e dove la competizione lascia spazio alla crescita personale, superando ogni barriera fisica e sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

