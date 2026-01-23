Vietnam il Segretario To Lam rieletto dal Congresso | ora punta tutto sulla privatizzazione

Il Segretario To Lam è stato rieletto per un secondo mandato di cinque anni come leader del Partito Comunista del Vietnam. La decisione, presa dal Congresso del partito, riflette la continuità della sua leadership. Ora, l’attenzione si concentra sulla strategia di privatizzazione e sul futuro economico del paese, con obiettivi di sviluppo e riforme strutturali.

To Lam è stato rieletto per un secondo mandato di cinque anni come Segretario generale. Il Consiglio del Partito Comunista del Vietnam ha affidato a lui una delle cariche più rilevanti del paese. Lam è stato eletto Segretario già nel 2024, in seguito alla morte di Nguyen Phu Trong (teorico marxista-leninista), suo predecessore. Durante la sua carica ha cercato di apportare riforme significative, principalmente per accentrare il potere su di sé e favorire le aziende private. Tra privatizzazione e crescita del PIL pro capite entro il 2030. Il Segretario generale si è prefissato numerosi obiettivi, tra cui la crescita del Prodotto interno lordo pro capite del 10% nell’arco dell’anno corrente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Vietnam’s Lam pledges growth above 10% despite global disruptionsIl leader vietnamita To Lam ha confermato l'impegno del paese a mantenere una crescita economica superiore al 10% annuo nel corso del decennio, nonostante le sfide e le incertezze generate dalle turbolenze globali.

Vietnam’s Lam edges closer to new leadership term after decisive congress cut shortI delegati del Partito Comunista vietnamita stanno iniziando le votazioni per scegliere il nuovo segretario generale, in un processo che segnerà la definizione della leadership del paese.

Argomenti discussi: Xi Jinping invia un messaggio di congratulazioni al Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam e al Presidente del Vietnam; VIETNAM To Lam al Congresso del Partito per rafforzare il suo potere forte dei risultati economici; Il Vietnam prova a diventare ricco in fretta; Vietnam, il Partito comunista vuole più affari privati.

