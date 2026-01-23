Video trap in via Como a Varese l’ira della Lega | Salto di qualità criminale intollerabile quel che è successo Non è un caso isolato

L’episodio di ieri in via Como a Varese, con un’assembrata di giovani e il blocco della strada, ha suscitato forti reazioni. La Lega ha condannato l’accaduto, definendolo un salto di qualità criminale e sottolineando che non si tratta di un episodio isolato. La vicenda ha aperto un dibattito sulla sicurezza e sul comportamento delle aree pubbliche in città.

Varese, 23 gennaio 2026 – È esplosa l’indignazione in città dopo quanto accaduto ieri, giovedì 22 gennaio, in via Como, la strada completamente bloccata da un’adunata di alcune decine di ragazzi, in particolare – a quanto sembra dalle immagini registrate in una serie di video che stanno circolando in rete – nordafricani e nigeriani. Tutto questo per registrare un video trap. Milano 05122025 ore 1930 rissa tra giovani maranza davanti al Mac Donald in piazza Duomo foto Salmoirago Un episodio che ha acceso un faro impietoso su una situazione che, secondo la Lega, è ormai fuori controllo. “Siamo stati sommersi dai messaggi dei cittadini – fanno sapere dalla segreteria della Lega di Varese – persone esasperate che denunciano l’ennesima scena di degrado. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Video trap in via Como a Varese, l’ira della Lega: “Salto di qualità criminale, intollerabile quel che è successo. Non è un caso isolato” Varese, caos in via Como: giovani bloccano la strada per registrare un video trapNella serata del 22 gennaio a Varese, via Como è stata teatro di un episodio di caos, con alcuni giovani che hanno bloccato la strada per registrare un video trap. Varese, finta rissa per un video trap: via Como nel caos, intervengono carabinieri e poliziaA Varese, via Como è stata teatro di un episodio di tensione causato dalla ripresa di un video trap. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Strada bloccata a Varese per il rapper che vuole girare il video clip; Bolzano, i cortili condominiali trasformati in set per video Trap, la rivolta delle mamme: Danno un cattivo esempio ai bambini; Bolzano, le mamme ai trapper: Basta video in via Cagliari; Breaking Bad: Regazzini – La rece di Trap House. Varese, caos in via Como: giovani bloccano la strada per registrare un video trapL’adunata è stata ripresa dai cittadini con i telefonini: musica sparata ad alto volume da un van scuro e sguardi minacciosi. Il gruppo si è sciolto rapidamente all’arrivo di carabinieri e polizia. Pr ... msn.com Via Como bloccata per un video trap: scatta l’allarme in centro a VareseBlitz notturno di un gruppo di giovani per girare una clip musicale: scene concitate e residenti spaventati, intervengono carabinieri e polizia. laprovinciadivarese.it Il video rap in via Como, l'arrivo delle forze dell'ordine, gli strali di Lega Varese, Lega Giovani e Stefano Candiani - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.