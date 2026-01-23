Un episodio di furto di una minicar davanti al liceo Vittorini di Napoli è stato documentato e condiviso sui social. La Rete Minori ha espresso forte preoccupazione per la gravità dell’accaduto, avvenuto alla luce del giorno e di fronte agli studenti. Si tratta di un episodio inaccettabile che solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile e delle responsabilità collettive.

Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo visto con profonda preoccupazione il video che documenta un episodio gravissimo un furto avvenuto in pieno giorno, all’esterno del liceo Vittorini di Napoli”. Lo dichiarano Nelide Milano e Barbara Tafuri Coordinatrici della Rete Sicurezza Minori e Adolescenti “Quanto emerge dal filmato è inaccettabile. Un atto criminale compiuto – si denuncia – alla luce del sole, davanti a una scuola, rappresenta un segnale allarmante di un fenomeno che appare sempre più diffuso, radicalizzato e privo di timore. Ancora una volta, le vittime sono ragazze e ragazzi, giovani che dovrebbero poter raggiungere la scuola e far ritorno a casa in condizioni di serenità e sicurezza, non convivere quotidianamente con la paura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Rubano minicar all’esterno di un liceo a Napoli davanti agli studenti, Rete Minori: “Inaccettabile”

VIDEO/ Furto auto all’esterno liceo Napoli, Rete Minori: “Inaccettabile”Un furto di auto avvenuto durante l’orario di lezione davanti al liceo Vittorini di Napoli è stato documentato in un video diffuso dalla Rete Minori.

Leggi anche: Napoli, Liceo Genovesi occupato per la Palestina: chiesti 5mila euro agli studenti per i danni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ho lasciato mia figlia solo un attimo: rubano un'auto con a bordo una bambina di otto anni, l'intervento della polizia per salvarla - Video; Foggia, aggredito e picchiato per strada mentre cerca di rubare un'auto: il video diventa virale. E fa discutere; Rubano su un’auto e prelevano 800 euro: denunciata una coppia. VIDEO; Lascia l’auto con la figlia dentro, ladri la rubano con la bimba, il video del salvataggio: Via solo un minuto.

Rubano auto ma vengono sorpresi dai carabinieri, arrestati due sedicenni a Palermo La notizia: https://qds.it/rubano-auto-sorpresi-carabinieri-arrestati-due-sedicenni-palermo/ facebook

Rubano un’auto nei pressi della stazione di Bologna: arrestati due giovani dopo un inseguimento x.com