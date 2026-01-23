VIDEO Furto auto all’esterno liceo Napoli Rete Minori | Inaccettabile
Un furto di auto avvenuto durante l’orario di lezione davanti al liceo Vittorini di Napoli è stato documentato in un video diffuso dalla Rete Minori. L’episodio, avvenuto in pieno giorno, solleva preoccupazioni sulla sicurezza nelle aree scolastiche. La comunità locale e le autorità sono chiamate a intervenire per garantire maggiore tutela e prevenzione in contesti così sensibili.
Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo visto con profonda preoccupazione il video che documenta un episodio gravissimo un furto avvenuto in pieno giorno, all’esterno del liceo Vittorini di Napoli”. Lo dichiarano Nelide Milano e Barbara Tafuri Coordinatrici della Rete Sicurezza Minori e Adolescenti “Quanto emerge dal filmato è inaccettabile. Un atto criminale compiuto – si denuncia – alla luce del sole, davanti a una scuola, rappresenta un segnale allarmante di un fenomeno che appare sempre più diffuso, radicalizzato e privo di timore. Ancora una volta, le vittime sono ragazze e ragazzi, giovani che dovrebbero poter raggiungere la scuola e far ritorno a casa in condizioni di serenità e sicurezza, non convivere quotidianamente con la paura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
