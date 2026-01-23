Video di pazienti in intimo e posizioni particolari | radiologo sospeso per abusi su giovanissime

Un video mostra pazienti in intimo in posizioni insolite, mentre un radiologo sospeso è accusato di aver approfittato della sua posizione per compiere abusi sessuali su giovani pazienti. Le indagini riguardano presunte condotte inappropriate durante esami diagnostici, con riprese effettuate con il telefonino. La vicenda solleva questioni su pratiche professionali e tutela della vulnerabilità dei pazienti, sottolineando l’importanza di garantire ambienti sanitari sicuri e rispettosi.

E’ accusato di aver commesso abusi sessuali su giovanissime pazienti che faceva denudare con la scusa di eseguire esami diagnostici e che riprendeva con il telefonino. Per questo nei confronti di un tecnico radiologo è stata emessa la misura cautelare del divieto temporaneo di esercizio della attività professionale all’esito di una indagine condotta dalla polizia, coordinata dalla procura di Roma. L’uomo - che all’epoca dei fatti, prestava attività privata in diverse strutture polispecialistiche di Roma nord, Roma est ed Ostia- deve rispondere anche della violazione della riservatezza delle vittime. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Roma, radiologo filmava giovani donne durante gli esami: scoperti 57 video di pazientiUn radiologo di Roma è stato scoperto aver registrato 57 video di giovani pazienti durante gli esami diagnostici.

"Adesso spogliatevi". Radiologo filma giovani donne durante gli esami: scoperti 57 video di pazientiUn radiologo è stato scoperto a girare e condividere 57 video di giovani donne durante gli esami diagnostici.

Filmava e palpeggiava giovani pazienti durante le visite: 57 video nel telefono di un radiologo di RomaIndagato un radiologo romano accusato di riprendere e palpeggiare giovani pazienti durante esami. Sequestrati 57 video, scatta il divieto di esercizio. fanpage.it

Video di pazienti in intimo e posizioni particolari: radiologo sospeso per abusi su giovanissimeL’indagine è partita alla denuncia di una mamma, che aveva chiamato la polizia insospettita dopo i racconti della figlia ... gazzettadelsud.it

