Le recenti voci di mercato indicano un possibile arrivo di En-Nesyri alla Juventus, con Vice Yildiz come elemento chiave nelle trattative. La strategia della società potrebbe cambiare in base alle modalità di acquisto e alle esigenze della squadra. Analizziamo le implicazioni di questa operazione e come potrebbe influire sul futuro dei bianconeri, considerando anche le voci riportate dalla Gazzetta sulla possibile stabilità del progetto.

Vice Yildiz, il punto della Gazzetta: con la punta marocchina in arrivo la Juve può fermarsi. David resta centrale, il belga diventa l’alternativa a Kenan. La Juventus sta valutando un cambio di strategia in corsa che potrebbe ridefinire gli ultimi giorni di trattative e il volto tattico della squadra per il prosieguo della stagione. L’attenzione della dirigenza è focalizzata sull’effetto domino che il colpo in entrata nel ruolo di centravanti potrebbe scatenare sulle altre caselle da riempire. Secondo quanto analizzato dettagliatamente dalla Gazzetta dello Sport, resta da capire se l’innesto ormai sempre più probabile di Youssef En-Nesyri, possente punta in arrivo dal Fenerbahce, possa far ritirare la Juve da questa corsa parallela per cercare un vice-fantasista sul mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vice Yildiz, En-Nesyri stravolge i piani del ds? Cosa potrebbe succedere in caso di arrivo a Torino del marocchino: la strategia

En-Nesyri Juventus, anche quella big di Serie A sulle tracce del marocchino del Fenerbahce! Il duello ora è possibileEn-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, è nel mirino di diverse big italiane, tra cui la Juventus.

En-Nesyri Juve, intesa di massima con il Fenerbahce per l’attaccante marocchino! Formula e dettagli del possibile colpoEn-Nesyri potrebbe presto trasferirsi al Fenerbahçe, con un'intesa di massima raggiunta per un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: ?? La Juve cerca Maldini come vice-Yildiz, Napoli su En-Nesyri; Mercato Juve, le ultime news sull'attaccante: come stanno le cose; Calciomercato live: Juve, missione per En-Nesyri. Toro su Jappert. Napoli, Lucca va al Forest; Juventus, contatti in corso con En-Nesyri: è lui l’attaccante più vicino ai bianconeri.

Yildiz cambia lo scenario? Intanto per Douglas…Vice Yildiz: cambia lo scenario? L’eventuale arrivo di En-Nesyri potrebbe modificare anche le valutazioni offensive. Con due centravanti puri in rosa, la ... tuttojuve.com

Juve, blitz En-Nesyri a Istanbul: accordo vicino, le cifre e la formulaLa cassa comanda in casa Juventus, anche e soprattutto nel mercato. Damien Comolli, dal suo arrivo di quest'estate, è stato chiaro. Ogni euro conta, dopo averne persi quasi un miliardo in dieci anni - ... corrieredellosport.it

Juve, eccolo il rinforzo a sorpresa: può arrivare a prezzo di saldo, trovato il vice Yildiz DI CHI SI TRATTA https://urly.it/31dkrs - facebook.com facebook

#MOMBLANO #SCHIRA #MERCATO #BENFICA #NAPOLI #ADZIC, VETO IN #FIGC, #KOSTIC VICE #YILDIZ SE #COMOLLI… youtu.be/l4nbcpWkDJs x.com