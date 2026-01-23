Viaggio della Memoria 2026 | il 26 gennaio visita online dei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau Come iscrivere la tua scuola NOTA MIM

Il Viaggio della Memoria 2026 offre alle scuole italiane l’opportunità di partecipare a una visita online ai campi di Auschwitz-Birkenau il 26 gennaio, alle ore 9:30. Promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal MEIS, l’evento mira a sensibilizzare gli studenti sulla memoria storica attraverso un’esperienza educativa e accessibile. Ecco come iscrivere la tua scuola per questa importante occasione.

L'evento è rivolto alle studentesse e agli studenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Durante la visita, della durata di due ore, l'esperto potrà altresì rispondere ai quesiti posti dalle studentesse e dagli studenti attraverso i canali di comunicazione attivabili. Le Istituzioni scolastiche potranno partecipare all'evento previa compilazione dell'apposito form di iscrizione accessibile all'URL https:forms.glez3JSYvT77FLgNtRy7

Leggi anche: Mappa della memoria, ok all’unanimità alla Camera per la legge che promuoverà conoscenza dei campi di concentramento

