Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 15 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 23 gennaio 2026 alle ore 15:25. Astral Infomobilità segnala code intermittenti sul Raccordo Anulare, in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana, e rallentamenti tra Cassia bis e Salaria. Si registrano inoltre restrizioni e condizioni di guida da valutare attentamente a causa dell’allerta meteo in corso. Si consiglia prudenza e rispetto delle norme di sicurezza stradale, considerando le condizioni stagionali e le dispos

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio il fusibile intensificando sul Raccordo Anulare al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna tra Cassia bis e Salaria tra Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da via Fiorentini fino allo stesso raccordo sempre in direzione raccordo code sulla linea qui a partire da Corso Francia in chiusura l'allerta meteo Della protezione civile dalla tarda serata di oggi per le successive 24-36 ore previste sulla zio precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale raccomandiamo quindi prudenza nella guida da Gianguido Lombardi e Astral fu mobilità e tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in base al spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 15:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 15:25L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata alle ore 15:25 del 1 gennaio 2026, segnala circolazione scorrevole sulle principali vie della regione. Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 10:25Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 23 gennaio 2026 alle ore 10:25. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio ancora code sulla Pontina per un ... romadailynews.it Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it Roma - Stoccarda: Info Viabilità e Chiusure In occasione del match di oggi, giovedì 22 gennaio alle ore 21:00, sono previste importanti modifiche alla viabilità e divieti di sosta in diverse zone della città. Zona Centro (Via del Colosseo e limitrofe) Fino alle - facebook.com facebook #Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.