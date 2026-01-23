Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 13 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio al 23 gennaio 2026 registra diverse criticità, tra cui code e incidenti sulla Pontina e sul Raccordo Anulare. Si consiglia attenzione agli spostamenti e di consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti. Ricordiamo inoltre l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino ad aprile, per garantire la sicurezza di tutti durante i viaggi in questa stagione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio ancora code sulla Pontina per un incidente avvenuto in precedenza sono lunghe le code tra Castel Romano Pomezia Nord verso Latina prestare attenzione e ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove segnaliamo Codes esterna tra Pontina e diramazione Roma Sud code anche in carreggiata interna già a partire dalla diramazione Roma nord fino alla Tiburtina ci spostiamo ancora sul tratto Urbano della A24 e qui abbiamo tratti tra via Togliatti e Tor Cervara Verso il raccordo anulare più a nord sulla Cassia con la tratti tra la Storta Tomba di Nerone nei due sensi di marcia è sempre nelle due direzioni Ci sono code sulla Sinatra finocchio Tor Bella Monaca ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il servizio di Astral Infomobilità, aggiornato al 1 gennaio 2026, segnala che la viabilità sulla rete regionale del Lazio è attualmente priva di criticità.

L'ultima rilevazione sulla viabilità di Roma e Lazio, datata 13 gennaio 2026 alle 13:25, segnala che il traffico è generalmente scorrevole sulle principali arterie.

