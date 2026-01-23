Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 11 | 25

Viabilità Roma e Lazio del 23 gennaio 2026 alle 11:25: si segnalano diversi disagi sulla rete stradale, tra cui code e incidenti su Raccordo Anulare, via Nomentana, via Pontina, A24 Portonaccio, Cassia e Casilina. Si consiglia di prestare attenzione alle segnalazioni sul traffico e di pianificare eventuali percorsi alternativi. Restate aggiornati con i nostri servizi per informazioni tempestive e precise.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare segnaliamo un incidente che provoca coda in esterna tra la 91 Roma Fiumicino e via del Mare un altro incidente provoca code da Nomentana alla 24 ci spostiamo su via Pontina un altro incidente provoca lunghe code da Castel Romano a Pomezia nord e verso Latina chiusa la corsia di marcia lenta si transita sulla complanare code anche nella direzione opposta prestare attenzione cose sul tratto Urbano della A24 a Portonaccio alla tangenziale est verso quest'ultima code sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia è sempre in entrambe le direzioni sulla Casilina tra finocchio e Tor Bella Monaca ed è tutto da Federico Ascani the Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

