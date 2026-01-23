Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità Roma e Regione Lazio del 23 gennaio 2026 alle 08:40. Vi forniamo una panoramica delle principali criticità sul traffico, tra incidenti, code e rallentamenti, per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e informazioni utili sulla viabilità della zona.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura Se abbiamo un incidente su via Pontina con cuore da Castel Romano a Pomezia Nord in direzione Latina si transita solo su corsia di sorpasso prestare Attenzione ci sposiamo più a nord sul raccordo anulare di Roma dove segnaliamo Code in interna tra diramazione Roma nord Nomentana tra Casilina e Ardeatina è ancora tra Laurentina e Colombo anche per incidente in carreggiata esterna raccordo tra la 24 Roma Teramo e la Casilina traffico intenso sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio a la tangenziale est verso il centro di Roma è sempre verso il centro di Roma code sulla Flaminia raccordo anulare via dei Due Ponti sulla Salaria tra Villa Spada in via dei Prati Fiscali code anche sulla 91 Roma Fiumicino all'altezza del viadotto della Magliana in direzione della Colombo e infine Codes tra la storta e Tomba di Nerone in entrambi i sensi di marcia ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 08:40

