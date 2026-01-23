Via Stornite il consulente al lavoro

Mercoledì pomeriggio si è svolta a Forlì la seconda udienza della causa civile avviata da otto residenti di via Stornite, Borello, contro il Comune di Cesena. La disputa riguarda la gestione di una frana causata dall’alluvione di maggio 2023, con il Comune che sostiene che la riparazione spetti ai frontisti, poiché la strada è classificata come vicinale a uso pubblico e non comunale.

Si è tenuta mercoledì pomeriggio in tribunale a Forlì la seconda udienza della causa civile mossa da otto residenti di via Stornite, a Borello, contro il Comune di Cesena che non vuole occuparsi di una frana che risale ai giorni dell' alluvione di maggio 2023 poiché sostiene che alla riparazione debbano provvedere i frontisti, fra i quali lo stesso Comune, in quanto la strada no è comunale, ma classificata 'vicinale a uso pubblico'. Su richiesta degli avvocati Giuliano Cardellini e Claudio Tombaccini che assistono i residenti, il giudice Maria Daniela De Ruggiero ha nominato consulente tecnico d'ufficio l'ingegner Luca Monti di Bologna che ieri ha accettato l'incarico e giurato di portarlo a termine nel miglior modo possibile.

