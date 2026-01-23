Via l' insegna e la storica lanterna partono i lavori nell’ex mitica Birreria 35

A Como, in via Rovelli, sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’immobile che ospitava la storica Birreria 35. Dopo l’assenza dell’insegna e della lanterna, l’intervento mira a riqualificare l’edificio, riportandolo a nuova vita. L’operazione rappresenta un passo importante per il recupero di un luogo simbolo della città, con attenzione alla conservazione delle caratteristiche originali e alla valorizzazione dell’area.

