Via dei Cantieri mai così pulita grazie alla visita del presidente Mattarella

Negli ultimi sette giorni, via dei Cantieri ha ricevuto particolare attenzione grazie alla visita del presidente Mattarella, contribuendo a mantenere la strada più pulita e curata. Questa presenza istituzionale ha portato a una maggiore cura e attenzione al contesto locale, rafforzando il senso di tutela e sicurezza per residenti e operatori. Un esempio di come l’attenzione delle istituzioni possa influire positivamente sulla manutenzione del territorio.

Ci vorrebbe una visita ogni mese del nostro presidente Mattarella ai cantieri navali. Infatti è da una settimana che via dei Cantieri viene attenzionata grazie a questo evento. Marciapiedi spazzati, erbacce tolte e addirittura mezzi meccanici che spazzano la strada, quello che dovrebbe essere la normalità.

