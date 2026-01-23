Via al taglio di 8 roverelle insorge Barba Avs-Radici in Comune | Un patrimonio naturale perso e parte l' esposto

Il taglio di otto roverelle ha suscitato preoccupazione a Barba, che ha espresso il suo dissenso attraverso un video e un intervento in consiglio comunale. Non avendo ricevuto risposte, ha deciso di presentare un esposto ai carabinieri forestali per verificare eventuali illeciti e tutelare il patrimonio naturale della zona. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare e preservare le risorse ambientali locali.

Lo ha denunciato prima con un video pubblicato sui social, poi con un duro intervento in consiglio comunale e ora, non avendo ottenuto le risposte alle domande poste, lo ha denunciato direttamente con un esposto fatto ai carabinieri forestali chiedendo a loro di fare tutte le verifiche, e all'amministrazione di sospendere ogni attività di taglio. Il taglio è quello di 8 roverelle e a denunciare l'avvio del loro abbattimento è la consigliera comunale Avs-Radici in Comune, ora di nuovo candidata alle elezioni parziali dell'8 e del 9 marzo. Nel suo intervento in aula Barba ha rimarcato più volte il fatto che i tagli partiti da via Pizzoferrato, ma che interesseranno anche altre strade come via Arapietra e via Maestro del Lavoro, si basano su una relazione del 2023 che categorizzava quelle 8 querce come a “rischio immediato”.🔗 Leggi su Ilpescara.it

