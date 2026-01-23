Vi portano via tutto in pochi istanti La nuova truffa colpisce gli anziani così | come difendersi

Una recente truffa ai danni di anziani si sta diffondendo nell’agrigentino, coinvolgendo persone di età avanzata. In questo tipo di raggiri, i malviventi approfittano della fiducia delle vittime, spesso fingendo incidenti o emergenze. È importante conoscere le modalità di questi inganni per riconoscerli e proteggersi. In questo articolo, analizziamo l’episodio di Ribera e offriamo consigli utili per prevenire simili truffe.

Altro episodio di truffa del finto incidente agli anziani nell' Agrigentino. Questa volta a finire nella rete dei malviventi è stata una pensionata di 80 anni di Ribera, raggirata con uno dei copioni più diffusi e collaudati della criminalità. Secondo quanto ricostruito, la donna è stata avvicinata nella propria abitazione da un uomo che si è presentato con fare allarmato, raccontandole che il figlio aveva causato un grave incidente stradale. Un racconto studiato nei minimi dettagli per generare paura e confusione. Il truffatore avrebbe riferito che nell'incidente era rimasta coinvolta anche una donna incinta, aggravando così la posizione del figlio della vittima.

