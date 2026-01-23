Vertice Putin-Witkoff-Kushner durato 3 ore | Molto utile Oggi trilaterale Usa-Russia-Ucraina

Nella giornata dedicata alla crisi ucraina, si è svolto a Mosca un incontro di tre ore tra Vladimir Putin e l’inviato statunitense Steve Witkoff. Il Cremlino ha definito l’incontro “molto utile”, sottolineando l’importanza di un dialogo trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. Questi incontri rappresentano un passo importante nel tentativo di favorire una dialettica costruttiva sulla situazione in Ucraina.

