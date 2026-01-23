Vertice Putin-Witkoff-Kushner durato 3 ore | Molto utile Oggi trilaterale Usa-Russia-Ucraina
Nella giornata dedicata alla crisi ucraina, si è svolto a Mosca un incontro di tre ore tra Vladimir Putin e l’inviato statunitense Steve Witkoff. Il Cremlino ha definito l’incontro “molto utile”, sottolineando l’importanza di un dialogo trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. Questi incontri rappresentano un passo importante nel tentativo di favorire una dialettica costruttiva sulla situazione in Ucraina.
Prosegue l'intensa giornata diplomatica sul fronte ucraino. A Mosca si è concluso l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff, definito dal Cremlino "utile sotto ogni aspetto". In parallelo, l'Unione europea accelera sul fronte della ricostruzione: la presidente della Commissione Ursula von der Leyen annuncia progressi verso un quadro condiviso con Usa e Ucraina per la fase post-bellica. Oggi ad Abu Dhabi è atteso un cruciale incontro trilaterale Russia-Usa-Ucraina sulla sicurezza.
Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, cinque ore di colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner, Mosca: “Ancora molto lavoro da fare”, news in diretta
