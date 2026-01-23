Vertice Italia-Germania Meloni | l' Ue scelga se essere protagonista o subire il suo destino

In occasione del vertice Italia-Germania, la premier Meloni ha sottolineato l'importanza dell'Unione Europea nel plasmare il proprio futuro. Secondo lei, l’Europa deve decidere se assumersi la responsabilità di essere protagonista o accettare passivamente il proprio destino, affrontando le crisi con coraggio e capacità di trasformarle in opportunità. Un appello alla responsabilità e alla necessità di un ruolo attivo nell’arena internazionale.

AGI - "L' Europa deve scegliere se intende essere protagonista del suo destino o subirlo. Serve coraggio e responsabilità e trasformare le crisi in opportunità. Così la premier Giorgia Meloni, nel punto stampa con il Cancelliere Friedrich Merz al termine del vertice intergovernativo Italia-Germania a Villa Doria Pamphilj, a Roma. "Serve un' Europa autorevole, consapevole del proprio ruolo ", dice la premier. “Io personalmente sono convinta che in questo tornante della storia Italia e Germania abbiano una responsabilità particolare, chiaramente per storia, per peso, per leadership”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Agi.it

