Vertenza Natuzzi in Regione tavolo di confronto su investimenti e occupazione

In Regione si è svolto un tavolo di confronto sulla vertenza Natuzzi, focalizzato su investimenti e occupazione. È importante sottolineare che tutte le misure di sostegno ricevute dall’azienda derivano da candidature a bandi pubblici aperti, senza alcuna modalità preferenziale. La discussione ha l’obiettivo di approfondire le opportunità di sviluppo e tutela occupazionale, mantenendo un dialogo trasparente e costruttivo tra le parti coinvolte.

Tutte le misure che l'azienda Natuzzi ha percepito sono frutto di candidature a bandi aperti a sportello, senza nessuna 'via preferenziale'. È questa una delle precisazioni effettuate da Leo Caroli, presidente della task force regionale per il Lavoro e l'occupazione in Puglia, durante un incontro.

