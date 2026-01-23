Verso Milano-Cortina 2026 | gli azzurri si raccontano nella docuserie Super Atleti su Sky

La docuserie “Super Atleti” su Sky e NOW presenta cinque storie di atleti italiani, offrendo uno sguardo autentico sulla preparazione e le emozioni legate a Milano-Cortina 2026. In collaborazione con Esselunga, il progetto approfondisce il significato di vivere un’Olimpiade in Italia, raccontando i protagonisti e il loro percorso verso questa importante manifestazione sportiva.

Il conto alla rovescia per Milano-Cortina 2026 entra nel vivo e l'attesa dei Giochi si trasforma in racconto. Su Sky e in streaming su NOW prende il via "Super Atleti", una docuserie che porta dentro il cuore dell'esperienza olimpica attraverso le voci e le storie di chi sarà protagonista sulla scena a cinque cerchi.

Milano Cortina 2026, Sky Sport entra nello spirito olimpico con Super AtletiSky Sport si prepara a vivere l’atmosfera delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con la serie Super Atleti.

Le Olimpiadi viaggiano per posta: buste e pacchi si "vestono" con gli atleti di Milano-Cortina 2026Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si avvicinano, portando con sé iniziative sostenibili anche nelle spedizioni postali.

Dazn e Milano Cortina 2026: così gli appassionati si accostano alle emozioni olimpiche del ghiaccioL'Ice Hockey League in onda con una selezione di match, anche in modalità gratuita. E dal 4 febbraio si accendono le ... tuttosport.com

Verso Milano-Cortina 2026: l’ICE Hockey League, visibile su DAZN, accompagna gli appassionati verso le emozioni olimpiche del ghiaccioPrima dei Giochi, il ghiaccio si accende nelle arene della ICE Hockey League, visibile su DAZN con una selezione di match anche in modalità gratuita A seguire, l’appuntamento clou con i Giochi Olimpic ... comunicati-stampa.net

Milano accoglie “For Each Other”: fede, sport e inclusione verso #MilanoCortina 2026. Si tratta del progetto educativo e culturale promosso dalla Diocesi di Milano. Un’iniziativa ampia e diffusa che dal 29 gennaio a metà marzo animerà la città con eventi, perc - facebook.com facebook

