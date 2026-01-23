La sfida tra Verona e Udinese, valida per la ventiduesima giornata della Serie A 20252026, si prospetta come un incontro importante per entrambe le squadre. I padroni di casa, ultimi in classifica, cercano punti per migliorare la propria posizione, mentre gli ospiti, più tranquilli in classifica, vogliono consolidare il proprio cammino. Ecco le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro.

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I veneti, ultimi in classifica, hanno la necessità di fare punti, mentre i friulani sono molto più tranquilli. Verona vs Udinese si giocherà lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi. VERONA VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La situazione degli scaligeri si è complicata più del previsto, essendo ultimi, appaiati al Pisa a quota 14 punti, a meno tre dalla salvezza, e con la vittoria che manca da troppo tempo. Il pareggio casalingo contro la Cremonese è servito poco, per cui è giunto il momento di battagliare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Verona vs Udinese, ventiduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Como vs Torino, ventiduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaComo e Torino si affrontano nella ventiduesima giornata della Serie A 20252026.

Inter-Pisa, ventiduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaL'incontro tra Inter e Pisa, valido per la ventiduesima giornata della Serie A 20252026, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Serie A Enilive 2025/26, il calendario completo; Probabili formazioni Inter-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito, Bonny, Nzola, Durosinmi e Tramoni; Probabili formazioni Roma-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Malen, Dybala, Vaz, Saelemaekers, Leao e Fullkrug; Probabili formazioni Juventus-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su David, Openda, Conceiçao, Koopmeiners, Neres, Anguissa e Lukaku.

22 giornata Serie A 2025/202622 giornata Serie A 2025/2026. Dove vederla, probabili formazioni, squalificati e indisponibili. Tutte le informazioni dai campi. mam-e.it

Probabili formazioni Verona-Udinese: Sarr più di Mosquera, ok Kamara e LirolaProbabili formazioni Verona Udinese - Nella giornata di lunedì 26 gennaio, andrà in scena allo stadio Marcantonio Bentegodi di ... fantamaster.it

Calcio: Udinese, a Verona per non farsi risucchiare dal gruppone. Prima convocazione per Arizala, attacco ancora in emergenza #ANSA x.com

Verona-Udinese, Manganiello arbitro della sfida: designata la quaterna - facebook.com facebook