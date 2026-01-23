Venturino è arrivato a Roma | affare chiuso con il Genoa

Lorenzo Venturino è ufficialmente un giocatore della Roma, dopo aver completato l’accordo con il Genoa. Il giovane centrocampista classe 2006 è arrivato a Fiumicino e si appresta a iniziare la sua esperienza nel club giallorosso, segnando un nuovo capitolo della sua carriera professionale.

Affare chiuso e primo passo ufficiale. Lorenzo Venturino è appena arrivato a Roma: il classe 2006 è atterrato da pochi minuti all’aeroporto di Fiumicino e si prepara a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Il giovane esterno arriva dal Genoa con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Un’operazione impostata sul futuro, che la Roma ha voluto chiudere rapidamente per assicurarsi uno dei profili più interessanti della sua generazione. Contestualmente, il percorso di Tommaso Baldanzi proseguirà lontano dalla Capitale: il centrocampista lascia Trigoria e si trasferisce alla corte di Daniele De Rossi, anche lui in prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

