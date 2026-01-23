Venezuela l’accordo con Delcy Rodríguez

Il Venezuela ha recentemente suscitato attenzione per un presunto accordo tra la vicepresidente Delcy Rodríguez e l’amministrazione Trump. Prima di eventi che hanno coinvolto il presidente venezuelano, Rodríguez e suo fratello Jorge avevano manifestato la volontà di collaborare con gli Stati Uniti. Questa situazione evidenzia le complessità politiche e le strategie internazionali che caratterizzano il contesto venezuelano.

La notizia del «Guardian» La nuova presidente ad interim avrebbe assicurato in anticipo ai funzionari statunitensi e del Qatar, tramite intermediari, che avrebbero accolto con favore le dimissioni di Maduro Prima che l'esercito statunitense rapisse il presidente del Venezuela, la vicepresidente Delcy Rodríguez e suo fratello Jorge si erano impegnati a collaborare con l'amministrazione Trump una volta levato di torno Nicolás Maduro. Venezuela, ecco come Delcy Rodríguez ha lavorato con gli Usa sostituire MaduroNel contesto della crisi politica in Venezuela, Delcy Rodríguez ha intrapreso un ruolo chiave nel dialogo con gli Stati Uniti. Venezuela, Delcy Rodriguez presidente ad interimDopo la cattura di Nicolás Maduro negli Stati Uniti, la Corte Suprema venezuelana ha nominato Delcy Rodríguez come presidente ad interim. Argomenti discussi: Venezuela: il petrolio nelle dinamiche geopolitiche passate e future; Cento ore di solitudine Perché l'accordo tra Unione Europea e Mercosur non preoccupa Trump; Venezuela, Trump: Lunga conversazione con Rodriguez, è fantastica; Venezuela, il primo accordo sul petrolio premia un maxi donatore di Trump. Trump: con i proventi del petrolio il Venezuela acquisterà solo prodotti UsaL'amministrazione Trump sta sviluppando un piano per stabilire un controllo a lungo termine sul petrolio venezuelano, con l'obiettivo di ridurre i prezzi del greggio a 50 dollari al barile. Venezuela, il primo accordo sul petrolio premia un maxi donatore di TrumpL'esclusiva del Financial Times. Il beneficiario sarebbe John Addison, senior trader di Vitol, che aveva donato 6 milioni di dollari a sostegno del presidente. Donald Trump: "Il Venezuela andrà benissimo. Apprezziamo tutta la cooperazione che ci stanno dando. Ci stanno dando una cooperazione eccellente. Una volta che l'attacco è finito, hanno detto: "Facciamo un accordo". Flavia Perina sulle prostese in Iran: "Il caso Venezuela apre incertezze sul caso Iran: l'America di Trump sta pensando a un regime change per il popolo iraniano, oppure sta pensando di decapitare Khamenei per fare un accordo con il suo numero due o tre"

