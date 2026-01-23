Venezuela la comunità genovese torna in piazza | Liberate i prigionieri politici

La comunità genovese di origine venezuelana si riunisce nuovamente in piazza per richiedere la liberazione dei prigionieri politici e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle violazioni dei diritti umani in Venezuela. Questa manifestazione rappresenta un momento di impegno e solidarietà, volto a evidenziare le problematiche ancora presenti nel Paese e a sostenere le richieste di cambiamento.

La comunità venezuelana a Genova scenderà nuovamente in piazza, per chiedere la liberazione totale dei prigionieri politici in Venezuela e per denunciare le persistenti violazioni dei diritti umani nel Paese. Nelle scorse settimane c'erano state altre manifestazioni per celebrare la cattura di. Chi sono i prigionieri politici liberati finora in Venezuela In Venezuela, diversi prigionieri politici sono stati recentemente liberati, tra cui quattro cittadini spagnoli e tre italiani. Venezuela rilascerà prigionieri politici: "Fuori anche cittadini stranieri" Il Parlamento venezuelano ha annunciato il rilascio di un numero significativo di prigionieri, tra cui alcuni cittadini stranieri. Dopo la cattura e il trasferimento a New York di Nicolás Maduro, la comunità venezuelana si divide tra sollievo e timori. L'Onu denuncia la violazione del diritto internazionale e cresce il rischio di instabilità in America Latina. Intanto Trump annuncia un piano

