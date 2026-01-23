Il Venezuela ha approvato una significativa riforma della Legge di Idrocarburi, segnando un cambiamento nella gestione dell’industria petrolifera dopo quasi tre decenni. Questa modifica, adottata dall’Assemblea Nazionale venezuelana, controllata dal regime chavista, potrebbe influenzare il settore energetico del paese e le sue relazioni internazionali, rappresentando un punto di svolta nel panorama petrolifero venezuelano.

Nuovi cambiamenti nel Venezuela post-Maduro. L’Assemblea Nazionale venezuelana, controllata ancora dal regime chavista, ha approvato in una prima discussione una storica riforma della Legge di Idrocarburi che trasforma radicalmente la struttura che ha retto per quasi 30 anni l’industria petrolifera del Paese. Con queste modifiche, le imprese private e straniere avranno la capacità e possibilità legale di esplorare, produrre e commercializzare petrolio in uno stato di indipendenza dallo Stato venezuelano. Anche prima era così, ma all’inizio degli anni 2000 l’allora presidente Hugo Chavez promosse una riforma per aumentare il controllo statale nel settore petrolifero nazionale, a discapito delle petrolifere straniere (specialmente nordamericane) che operavano sul territorio venezuelano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Venezuela, ecco cosa cambia con la riforma storica dell’industria petrolifera

