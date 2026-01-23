Venezia cercasi nuovo proprietario non superstizioso per il palazzo maledetto – Il video

Venezia cerca un nuovo proprietario per Palazzo Ca’ Dario, noto come il “palazzo maledetto”. La sua storia è segnata da numerosi decessi prematuri e violenti, che hanno alimentato leggende e timori tra gli acquirenti. La richiesta di 20 milioni di euro non sembra essere il principale ostacolo: sono le storie oscure a rendere questa proprietà alquanto singolare.

Non sono i 20 milioni di euro richiesti a frenare i potenziali acquirenti, ma una lunga sequenza di morti premature e violente che hanno trasformato Palazzo Ca’ Dario, a Venezia, nel palazzo “maledetto”. Tanto che, nonostante la recente ristrutturazione, i proprietari (anonimi) non riescano a venderlo. Ma adesso ci riprovano: l’edificio, affacciato sul Canal Grande, è di nuovo sul mercato. La vendita è stata affidata a Christie’s International Real Estate e Engel & Völkers, che lo descrivono come un “gioiello architettonico” e che hanno adesso l’arduo compito di sconfiggere la superstizione che aleggia attorno a questo palazzo.🔗 Leggi su Open.online

