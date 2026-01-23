Giovanni Stroppa analizza la sfida tra Venezia e Mantova, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione. Nonostante i miglioramenti evidenziati finora, l’allenatore evidenzia la necessità di continuare a lavorare per evitare cali di attenzione. La partita, in programma domani alle 15 allo stadio Danilo Martelli, si presenta come un impegno difficile, in un momento in cui la mentalità della squadra è un elemento chiave.

Il tecnico arancioneroverde esalta il percorso dei suoi nella prima metà di campionato, ma chiede più cattiveria sotto porta. Domani alle ore 15 il match contro i biancorossi C'è sempre qualcosa da perfezionare, ma la mentalità dimostrata fin qui si è rivelata eccezionale. Si potrebbe condensare così il pensiero di Giovanni Stroppa sullo stato di forma del Venezia alla vigilia del match in programma allo stadio Danilo Martelli di Mantova, domani alle ore 15. Se è vero che i biancorossi occupano il quintultimo posto della classifica di serie B e lottano per restare in cadetteria, è altrettanto vero che sono in serie positiva da tre giornate (una vittoria e due pareggi) e stanno offrendo delle prestazioni sul campo convincenti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Inter Venezia, Stroppa: «I ragazzi si sono meritati questa partita, andiamo a casa comunque con fiducia»

Leggi anche: Nazionale, Gattuso non vuole cali di tensione: "Non siamo qui per fare una scampagnata"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Pronostico Mantova-Venezia: analisi, quote e consigli; Monza e Frosinone si rallentano, 2-2 pirotecnico e il Venezia ne approfitta: tris al Catanzaro; Le pagelle della Serie B: Venezia e Palermo tritatutto, 7,5. Crolla ancora il Bari, 4; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo.

Venezia a Mantova, Stroppa non vuole cali di concentrazione: «Sarà una partita temibile»Il tecnico arancioneroverde esalta il percorso dei suoi nella prima metà di campionato, ma chiede più cattiveria sotto porta. Domani alle ore 15 il match contro i biancorossi ... veneziatoday.it

Mantova-Venezia, Stroppa: Fuori anche Sverko oltre a Svoboda: la considerazione dei ragazzi la mia soddisfazione più bella, ma non dobbiamo mollare di un centimetroQueste le dichiarazioni di Giovanni Stroppa alla vigilia di Mantova-Venezia: Abbiamo lavorato bene preparando al meglio la partita di domani come la settimana precedente. La consapevolezza ce l’aveva ... trivenetogoal.it

#Mantova-#Venezia, la prevendita del Settore Ospiti raggiunge i 335 biglietti venduti - facebook.com facebook

#Mantova- #Venezia, la prevendita del Settore Ospiti raggiunge i 335 biglietti venduti x.com