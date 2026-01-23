Veneto | Servizi Sociali in fuga

In Veneto, i servizi sociali sono stati coinvolti nel caso di M., un bambino di cinque anni, che è stato allontanato dalla madre e inserito in una struttura comunitaria. Questa decisione ha suscitato riflessioni sulla tutela e le modalità di intervento sociale nella regione, evidenziando le sfide legate alla protezione dei minori e alla gestione delle situazioni di vulnerabilità.

COMUNICATO STAMPA – . Illiceità ed elusioni dei provvedimenti giudiziari tra Padova e Treviso, coinvolte la ULSS 6 Euganea e la ULSS 2 Marca Trevigiana. Ma servono ispezioni urgenti in tutto il Veneto e su tutto il territorio nazionale. Sono passati 5 anni da quando il piccolo M. è stato strappato con ferocia dalle amorevoli braccia materne per essere rinchiuso in una struttura comunitaria ed essere poi affidato al padre veneto come un pacchetto regalo, uomo da cui Laura si era separata per violenza nel lontano 2014 e che ancora oggi mostra per questo rabbia nei confronti della donna, così come emerso nel corso di una Consulenza Tecnica d’Ufficio disposta dalla Corte d’Appello di Roma; non per niente la vicenda è stata riconosciuta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio della scorsa Legislatura come uno dei 36 casi esemplari di violenza istituzionale sui 1500 fascicoli ricevuti dalla Commissione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Fuga di gas in piazza Redecocca, chiuso il Polo 1 dei Servizi socialiA causa di una fuga di gas rilevata questa mattina in piazzale Redecocca, il Polo 1 dei Servizi sociali è stato temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza.

Telesoccorso e telecontrollo: il servizio attivo in Veneto per anziani e persone fragiliUn sistema di assistenza attivo 24 ore su 24 che garantisce sicurezza, supporto e compagnia alle persone più a rischio ... padovaoggi.it

Consiglio veneto: ok a legge di adeguamento ordinamentale in materia di sanità e sociale(Arv) Venezia 31 lug. 2024 – Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con i voti della maggioranza Lega-Fratelli d’Italia-Forza Italia-Autonomia Veneto e ... ansa.it

