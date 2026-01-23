Venerdì di allerta neve nell' interno | scenari e previsioni meteo weekend

Venerdì 23 gennaio, si prevede un allerta neve gialla nelle zone interne della Liguria, in particolare nei settori D ed E, comprendenti i bacini liguri padani di ponente e levante. A partire da mezzogiorno, le previsioni indicano possibili nevicate nel corso della giornata, con effetti che potrebbero interessare le aree più interne. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteorologici per eventuali variazioni o misure di sicurezza.

Venerdì 23 gennaio, da mezzogiorno, è allerta neve gialla in alcune zone interne della Liguria. Parliamo dei settori D ed E, bacini liguri padani di ponente e levante, dove i fiocchi potrebbero arrivare nel corso della giornata. Allerta neve al momento prevista fino a mezzanotte, ma non è escluso che sabato possa proseguire in base agli ulteriori sviluppi. Arpal ha infatti avvisato che sabato il maltempo interesserà nuovamente la Liguria, soprattutto dal pomeriggio, con possibili fiocchi sulla costa. La zona D comprende Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E invece Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

