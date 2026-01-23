Venerdì con allerta neve | attesi fino a 5 centimetri su Lecco

Venerdì 23 gennaio, l’allerta neve interessa anche il territorio di Lecco. Con un calo delle temperature e il passaggio di una perturbazione, sono previsti fino a 5 centimetri di neve a quote basse. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le necessarie precauzioni durante la giornata.

Scatta oggi, venerdì 23 gennaio, l'allerta neve anche per il territorio lecchese. Nelle prossime ore infatti è previsto un calo delle temperature e il passaggio di una perturbazione che potrebbe portare imbiancate a quote relativamente basse. L'allerta rilasciata da Regione Lombardia - di colore.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Scatta l'allerta meteo per neve e mare molto mosso: attesi 5 centimetri per l'EpifaniaÈ stata emessa un’allerta meteo gialla per neve e mare molto mosso nel territorio di Ravenna, valida dalla mezzanotte di oggi, 5 gennaio, fino alla mezzanotte di domani, 6 gennaio.

Leggi anche: Natale con neve nel Piacentino: fino a 15 centimetri in alta collina, 30 in montagna. L’allerta meteo

Maltempo, venerdì allerta gialla per neve in Val BormidaArpal ha emesso un’allerta gialla per neve sulle zone D (versanti padani di Ponente) ed E (versanti padani di Levante) per la giornata di domani, venerdì 23 gennaio, dalle ore 12 alle ore 24. Domani i ... savonanews.it

Neve, venerdì allerta gialla di Arpal sui versanti padani di Ponente e Levante | Le previsioniGenova – L'approssimarsi di una perturbazione atlantica determina nella giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, un graduale aumento della nuvolosità a partire da Ponente. Dal mattino di venerdì 23 genna ... ilsecoloxix.it

#Allerta #meteo arancione in #Marocco: tra venerdì e sabato rischio neve abbondante, nubifragi e violente raffiche di vento - facebook.com facebook

