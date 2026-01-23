Vende pezzi di ricambio online incassa e sparisce Adesso è agli arresti domiciliari

Un noto commerciante online di ricambi auto è stato arrestato agli arresti domiciliari su ordine del Tribunale di Ancona. Accusato di aver gestito un’attività di vendita di pezzi di ricambio e di aver successivamente incassato i pagamenti senza consegnare la merce, ora si trova in custodia cautelare. La vicenda evidenzia l’importanza di affidarsi a piattaforme affidabili e di verificare sempre la reputazione dei venditori online.

OSIMO – Mercoledì 21 gennaio i carabinieri della stazione di Osimo hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Ancona a carico di un 51enne, originario della provincia di Napoli ma residente a Osimo, condannato per una truffa on-line commessa.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Osimo, vende pezzi di auto online ma non li consegna: arrestatoA seguito di condanna definitiva, l’arrestato dovrà scontare 8 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare ... centropagina.it

vende pezzi di ricambioOsimo, arrestato e condannato autore di truffa on-line. Aveva messo in vendita dei pezzi di ricambio inesistentiOSIMO - Mercoledì scorso, i Carabinieri della Stazione di Osimo hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Ancona ... corriereadriatico.it

