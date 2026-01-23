Vende pezzi di ricambio online incassa e sparisce Adesso è agli arresti domiciliari

Un noto commerciante online di ricambi auto è stato arrestato agli arresti domiciliari su ordine del Tribunale di Ancona. Accusato di aver gestito un’attività di vendita di pezzi di ricambio e di aver successivamente incassato i pagamenti senza consegnare la merce, ora si trova in custodia cautelare. La vicenda evidenzia l’importanza di affidarsi a piattaforme affidabili e di verificare sempre la reputazione dei venditori online.

OSIMO – Mercoledì 21 gennaio i carabinieri della stazione di Osimo hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Ancona a carico di un 51enne, originario della provincia di Napoli ma residente a Osimo, condannato per una truffa on-line commessa.🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Truffe agli anziani. Agli arresti domiciliari un 38enne ravennate Leggi anche: Mafia e traffico di droga: agli arresti domiciliari uno dei condannati La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Buy targhetta off white prezzo Shop Zip Tie Tag Off White IN VENDITA PicClick IT; Vende un'auto inesistente e intasca più di 13.000 euro; Truffa automobilistica, uomo paga 13.500 euro per auto inesistente; Le auto rubate ai migranti vengono vendute per pezzi di ricambio (Video). Osimo, vende pezzi di auto online ma non li consegna: arrestatoA seguito di condanna definitiva, l’arrestato dovrà scontare 8 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare ... centropagina.it Osimo, arrestato e condannato autore di truffa on-line. Aveva messo in vendita dei pezzi di ricambio inesistentiOSIMO - Mercoledì scorso, i Carabinieri della Stazione di Osimo hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Ancona ... corriereadriatico.it Vendesi Pezzi di Ricambio Per Nissan Juke 1a Serie 1.5 DCi Ministry of Sound 2014 Scheda Tecnica: Cilindrata:1.5 dCi - (81KW) Alimentazione: Diesel Codice motore: K9K Euro: 5 Cambio: Manuale Informazione Per Ricambi e Disponibilità in Pri facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.