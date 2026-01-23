Vela sconfitta con onore Dal derby risposte positive

La squadra Sky Walkers Lucca ha affrontato con dignità la sconfitta nel derby contro Vela Viareggio, ottenendo risposte positive sul campo. La prestazione dimostra impegno e spirito sportivo, mantenendo alta la determinazione per le prossime sfide. La formazione, composta da atleti come Crippa, Cattani e Lombardi, si impegna a migliorare e a portare avanti la passione per il calcio.

Sky Walkers Lucca 80 vela viareggio 73 SKY WALKERS: Crippa, Cattani 27, Lombardi 10, Catelli 12, Candigliota 8, Petri 2, Giunti, Benedetti 6, Rinaldi 3, Losco, Simonetti 4, Manfredini 8. All. Nalin. VELA VIAREGGIO: Albizzi 19, Ghiselli 3, Romani, Bo 8, Biagiotti 9, Lopes Siera 8, Bartelloni 2, Bertuccelli 7, Giannecchini 7, Nieri 10, Benzoni. All. Bonuccelli N. Arbitri: Cabizza e Raffa di Pisa. Note: parziali: 25-21; 41-40; 57-53; 80-73. LUCCA – Per il Vela è arrivata la sconfitta contro lo Skywalkers Lucca ma tutto il resto è andato come ci si aspettava. Viareggini sempre alla ricerca di un riscatto alla terribile partita dell’andata e padroni di casa impegnati al massimo nel conquistare la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

