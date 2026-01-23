Varese finta rissa per un video trap | via Como nel caos intervengono carabinieri e polizia

A Varese, via Como è stata teatro di un episodio di tensione causato dalla ripresa di un video trap. Un gruppo di giovani ha bloccato la strada, generando disagio tra residenti e passanti. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia per riportare la calma e gestire la situazione. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, evidenziando le problematiche legate alla sicurezza e al rispetto degli spazi pubblici.

Un gruppo di giovani blocca la strada in centro per girare una clip musicale: urla, tensione e residenti nel panico. Il blitz notturno finisce con l'arrivo delle forze dell'ordine. Altro che set cinematografico: per alcuni minuti via Como a Varese si è trasformata in un palcoscenico della paura. Un gruppo di giovani ha bloccato la strada nel cuore della città per girare un video trap, mettendo in scena urla, atteggiamenti aggressivi e movimenti da rissa. Il risultato? Residenti terrorizzati e forze dell'ordine costrette a intervenire in piena notte.

