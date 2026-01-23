Varese caos in via Como | giovani bloccano la strada per registrare un video trap

Nella serata del 22 gennaio a Varese, via Como è stata teatro di un episodio di caos, con alcuni giovani che hanno bloccato la strada per registrare un video trap. L’interruzione del traffico ha causato disagi e preoccupazione tra i passanti e gli automobilisti, richiamando l’attenzione sulla crescente diffusione di queste pratiche tra i giovani. La situazione è stata gestita dalle autorità locali, senza feriti o incidenti significativi.

Varese, 23 gennaio 2026 – Paura e delirio in via Como. La citazione del film – con via Como al posto della più affascinante Las Vegas – ci sta in pieno per raccontare l’episodio verificatosi ieri sera, giovedì 22 gennaio, nella strada che collega il centro di Varese alla stazione delle Ferrovie Nord. Si tratta di una delle zone più “complicate” sul fronte della sicurezza nella città giardino, nonostante anche la presenza di un istituto scolastico e alcune attività commerciali Il ritrovo. La tranquillità dei residenti in via Como è stata turbata dall’adunata di alcune decine di ragazzi, in particolare – a quanto sembra dalle immagini registrate in una serie di video che stanno circolando in rete – nordafricani e nigeriani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Varese, finta rissa per un video trap: via Como nel caos, intervengono carabinieri e poliziaA Varese, via Como è stata teatro di un episodio di tensione causato dalla ripresa di un video trap.

