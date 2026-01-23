Vania morta a 21 anni per malore in palestra oggi l’autopsia | C’era il defibrillatore ma non sembrava grave

Oggi è stata eseguita l’autopsia sulla giovane Vania Vettorazzo, morta a 21 anni durante una sessione di pilates in palestra. La famiglia ha richiesto l’esame per chiarire le cause del decesso, nonostante fosse presente un defibrillatore e i medici non avessero ritenuto la situazione immediatamente grave. L’esito fornirà dettagli utili per comprendere le circostanze di questa tragica perdita.

Sul corpo di Vania Vettorazzo, la studentessa di Preganziol morta mentre faceva pilates in palestra, oggi sarà condotta l’autopsia, richiesta dagli stessi medici dell’ospedale e autorizzata dalla famiglia per accertare la causa del decesso.🔗 Leggi su Fanpage.it Treviso, Vania Vettorazzo morta a 21 anni durante lezione di pilates per "malore improvviso" e arresto cardiaco, disposta l'autopsiaVania Vettorazzo, 21 anni di Preganziol (Treviso), è deceduta improvvisamente durante una lezione di Pilates a causa di un arresto cardiaco. Malore in palestra, Vania muore a 21 anniVania, 21 anni, ha perso la vita a causa di un malore durante una sessione in palestra. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Morte a 21 anni di Vania Vettorazzo in palestra, l'ipotesi dell'embolia polmonare causata dalla pillola anticoncezionale; Muore a 21 anni mentre fa pilates, il dramma di Vania; L'Ulss 2 indaga sulle cause della morte di Vania: richiesto un riscontro diagnostico; Vania Vettorazzo morta a 21 anni: il malore al corso pilates in palestra e il decesso. Il fratello: Stava bene, diteci cos’è successo. Vania Vettorazzo morta a 21 anni durante la lezione di pilates in palestra: «Mamma, non riesco a respirare»«Mamma aiuto, non riesco a respirare». Sono state queste le ultime parole di Vania Vettorazzo rivolte alla mamma che per prima ha lanciato l’allarme. La studentessa 21enne ... ilmattino.it Vania Vettorazzo morta a 21 anni mentre faceva pilates con la mamma, aveva ottenuto da poco il certificato medicoVania Vettorazzo, il malore in palestra, l'arrivo dell'ambulanza e i tentativi di rianimarla al pronto soccorso. Il fratello: «Stava bene. Le mancava un anno per laurearsi» ... msn.com Treviso, Vania Vettorazzo morta a 21 anni durante lezione di pilates per "malore improvviso" e arresto cardiaco, disposta l'autopsia x.com Vania Vettorazzo morta a 21 anni durante la lezione di pilates in palestra: «Mamma, non riesco a respirare». facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.