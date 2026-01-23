Il Vangelo del 23 gennaio 2026 ci invita a riflettere sulla scelta di Gesù di chiamare i Dodici Apostoli. In questa giornata, possiamo meditare su come le sue decisioni ci insegnino l’importanza dell’ascolto e della fiducia nella chiamata personale. Con l’aiuto di don Luigi Maria Epicoco, approfondiamo il significato di questa scelta e il suo messaggio di testimonianza e servizio per ciascuno di noi.

Meditiamo il Vangelo del 23 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questo venerdì della seconda settimana del tempo ordinario, Gesù sceglie i suoi discepoli. Nel farlo, si evince il suo invitare a seguirlo lasciandoli liberi di essere sé stessi. In quel tempo, Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demòni. “Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Vangelo del 23 gennaio 2026: Gesù sceglie i Dodici Apostoli

