Valeria Marini il racconto choc della mamma Gianna | Picchiata e incinta l’ho salvata io

Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, ha condiviso un episodio significativo della sua vita, raccontando come abbia salvato la figlia in un momento difficile. Durante un'intervista, ha descritto una situazione di violenza in cui Valeria, già incinta, era stata picchiata da un aggressore. Questa testimonianza offre uno sguardo sulle difficoltà affrontate dalla famiglia e sul percorso di resilienza di Valeria.

(Adnkronos) – "Era stata picchiata da un violento ed era incinta". Così Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, ospite di Monica Setta a 'Storie al bivio', ha raccontato il drammatico episodio che segnò la vita della figlia. "Non aveva nemmeno 18 anni Valeria quando una sera torna a casa con un labbro spaccato e un occhio.

Domenica In, Valeria Marini e la pace con mamma GiannaValeria Marini e sua madre Gianna Orrù sono tornate insieme a Domenica In, segnando una ritrovata armonia tra loro.

