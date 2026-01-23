Valentino tutti i vip presenti al funerale | ecco chi c’era

Al funerale di Valentino Garavani si sono riuniti numerosi volti noti del mondo della moda e dello spettacolo, testimonianza del suo impatto e della sua influenza. L’evento ha rappresentato un momento di commiato sobrio, rispettoso e condiviso, rendendo omaggio a un maestro che ha segnato la storia del costume e dell’eleganza italiana.

L’ultimo saluto a Valentino Garavani si è trasformato in un evento che ha travalicato i confini della cronaca cittadina per diventare una celebrazione corale della bellezza e della storia del costume. Presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, il mondo della moda e del cinema si è stretto attorno al feretro del grande stilista, celebrando non solo il professionista ma l’uomo che ha saputo dipingere il mondo con l’iconico rosso che porta il suo nome. La cerimonia ha visto una partecipazione straordinaria di personalità internazionali che hanno voluto rendere omaggio a un talento che ha segnato un’epoca indelebile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Con #Valentino Garavani l’Italia, noi tutti perdiamo un Grande della moda mondiale, un simbolo della creatività italiana e del Made in Italy. Esprimo le mie condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. #19gennaio x.com