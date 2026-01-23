Valentino sorpresa clamorosa al funerale | chi si è presentato

Al funerale di Valentino Garavani, tenutosi a Roma, si è svolta una cerimonia pubblica nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La partecipazione di rappresentanti del mondo della moda, del cinema e personalità internazionali ha reso l’evento un momento di commozione e rispetto, riflettendo l’importanza del designer nel panorama culturale globale.

L'ultimo saluto a Valentino Garavani si è svolto a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, trasformandosi in una cerimonia pubblica che ha richiamato il mondo della moda, del cinema e numerose personalità internazionali. Il funerale dello stilista, simbolo del Made in Italy, è stato caratterizzato da una forte partecipazione e da un clima di raccoglimento, con molti vip giunti nella Capitale per rendere omaggio al couturier scomparso. Funerale di Valentino Garavani a Roma. La celebrazione nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri ha riunito esponenti di primo piano del sistema moda e dello spettacolo, sottolineando l'impatto internazionale di Valentino Garavani. Valentino, il compagno (in lacrime) parla a sorpresa al funerale: «Non dico addio oggi, ma grazie». Oltre 43 anni di vita insieme Durante il funerale di Valentino, il suo compagno ha sorpreso tutti con un discorso inaspettato, pronunciando parole di gratitudine anziché di addio. Valentino, tutti i vip presenti al funerale: ecco chi c'era L'ultimo saluto a Valentino Garavani si è trasformato in un evento che ha travalicato i confini della cronaca cittadina per diventare una celebrazione corale

