Nel silenzio di Piazza Mignanelli, cuore di Roma, la sede storica di Valentino si è trasformata in una camera ardente, offrendo un momento di raccoglimento e ricordo. Qui, tra i ricordi e le parole non dette, si sono condivisi i sentimenti più profondi in occasione della commemorazione del compagno storico di Valentino. Un gesto semplice, ma carico di significato, che testimonia il rispetto e l’affetto rimasti vivi nel tempo.

Nel silenzio composto di Piazza Mignanelli, nel cuore di Roma, la storica sede della Maison Valentino si è trasformata in una camera ardente carica di emozione. È qui che la città ha reso omaggio a Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio 2026 a 93 anni, figura simbolo della moda mondiale. Tra fiori, sguardi commossi e passi lenti, la folla ha attraversato quello spazio come se fosse un luogo sospeso, dove il tempo sembra essersi fermato per accompagnare l’ultimo saluto all’imperatore dell’eleganza. Tra i presenti, quasi mimetizzato nel dolore collettivo, si distingue Vernon Bruce Hoeksema. Tiene tra le mani il guinzaglio dei carlini tanto amati da Valentino, cammina a testa bassa, senza cercare attenzioni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Le ultime parole che ci siamo detti? Ti amo: Vernon Bruce Hoeksema commosso alla camera ardente di ValentinoQuali sono le ultime parole che vi siete detti lei e Valentino Garavani? Ti amo . Così Vernon Bruce Hoeksema, ultimo compagno di Valentino, risponde ai cronisti fuori dalla camera ardente a Roma. ilfattoquotidiano.it

