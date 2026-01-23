Valentino le sue ultime parole svelate alla camera ardente

A Roma, Piazza Mignanelli ha accolto la camera ardente di Valentino, simbolo di un’epoca e di un’arte che ha segnato la moda internazionale. Le sue ultime parole sono state svelate in un momento di intimità e rispetto, lasciando un ricordo duraturo di un uomo che ha rivoluzionato lo stile e l’eleganza. Un’occasione per tributare la sua figura e il suo contributo al mondo della moda.

Piazza Mignanelli, Roma, il cuore della Maison Valentino si è trasformata nella camera ardente dell'ultimo imperatore della moda. Tra i tanti c'è anche Vernon Bruce Hoeksema, che stringe il guinzaglio degli amati carlini di Valentino con lo sguardo basso, muovendosi a passo lento tra la folla. E a chi gli chiede quali siano state le ultime parole scambiate con lo stilista, la risposta è una sola: "Ti amo". Le ultime parole di Valentino. La morte di Valentino, avvenuta il 19 gennaio 2026 a 93 anni, ha inevitabilmente direzionato l'attenzione verso una figura che per lungo tempo è rimasta ai margini del racconto: quella di Hoeksema, compagno dello stilista per oltre quarant'anni.

