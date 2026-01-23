valentino donatella versace arriva in chiesa per il funerale

Donatella Versace si presenta alla Basilica di Santa Maria degli Angeli per partecipare ai funerali di Valentino Garavani, celebre stilista italiano. La sua presenza testimonia il rispetto e l’affetto della moda italiana nei confronti di una figura che ha segnato la storia del costume. L’evento si svolge in un’atmosfera di sobrietà e riflessione, riflettendo la rispettosa celebrazione di una carriera e di un’amicizia duratura.

Donatella Versace arriva alla Basilica di Santa Maria degli Angeli per partecipare ai funerali di Valentino. “Valentino è stata la prima persona che ho visto quando mi hanno annunciato che mio fratello era morto, lui e Giancarlo sono venuti subito da me, aveva un cuore d’oro e era un genio”, ha ricordato nei giorni scorsi Donatella Versace. Funerali Valentino, Simona Ventura: “Era un genio e persona speciale. E’ finita un’epoca” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Donatella Versace: "Valentino un signore e un genio"La seconda giornata della camera ardente di Valentino si è conclusa in Piazza Mignanelli, con circa 5.

Donatella Versace in rosso per omaggiare Valentino: “Era divertente e pensava molto agli altri. Un genio”Donatella Versace ricorda Valentino con parole di rispetto e affetto.

