I funerali di Valentino Garavani a Roma hanno visto la partecipazione di numerosi vip e appassionati, desiderosi di rendere omaggio all’iconico stilista. L’evento ha rappresentato un momento di commiato e rispetto, con presenti molte personalità del mondo della moda e dello spettacolo. Le immagini testimoniano l’affetto e la stima verso Valentino, figura fondamentale nel panorama della moda italiana e internazionale.

I funerali di Valentino Garavani a Roma hanno attirato centinaia di persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto all’ imperatore della moda. Tra loro, sono tanti i vip e i volti noti del mondo delle passerelle, dello spettacolo e dell’imprenditoria. Ad accompagnare il feretro nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri oggi, 23 gennaio, anche i due ex compagni di Valentino. Giancarlo Giammetti, con il quale lo stilista ha poi condiviso la lunghissima carriera come socio, e Vernon Bruce Hoeksema, compagno di Valentino fino alla sua morte, avvenuta lo scorso 19 gennaio. Di seguito una gallery con alcune delle celebrità presenti ai funerali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Valentino, ai funerali tanti vip: ecco chi c’era – Le foto

Il mondo della moda e i divi di Hollywood a Roma per Valentino: ai funerali Donatella Versace, Anne Hathaway e Wintour | Le fotoA Roma, si è svolta la cerimonia funebre di Valentino nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Chi c'era al funerale del papà di Stefano De Martino: accanto ai parenti tanti amici vip del conduttore tvAl funerale di Enrico De Martino, svoltosi a Torre del Greco, erano presenti i familiari e numerosi amici, tra cui alcune personalità del mondo dello spettacolo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: L'addio a Valentino, oggi i funerali dell'ultimo imperatore della moda - Chiusa camera ardente, 10mila persone in due giorni; Il mondo della moda e l'addio a Valentino: i funerali a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Mattarella: Oltre le convenzioni. Meloni: Un simbolo eterno; Valentino, l’addio: la camera ardente tra fiori bianchi, messaggi di cordoglio e musica classica; Valentino, chiusa la camera ardente a Roma: 10mila visitatori in due giorni. FOTO.

I funerali di Valentino, l'omelia di dieci minuti: «La bellezza salva, l'ha seminata». Solo fiori bianchi in chiesa, copricapi rossi tra i fedeliVenerdì 23 gennaio 2026, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Roma, i funerali di Valentino Garavani, celebrati da don Pietro Guerini. Il ... leggo.it

Valentino, diretta funerali a Roma: il feretro in chiesa sulle note di Mozart. L'omelia: «Grazie per la bellezza che ci hai regalato»L'ultimo saluto a Valentino Garavani sarà oggi alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Il feretro entrerà nella Basilica accolto dalle note ... ilmessaggero.it

LIVE I funerali dello stilista Valentino. L’ultimo addio a Roma al re della moda: diretta video facebook

Funerali di Valentino Garavani a Roma, cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, presenti anche star del cinema - la DIRETTA x.com