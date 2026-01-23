Durante i funerali di Valentino, Vernon Bruce Hoeksema ha pronunciato un commovente discorso, esprimendo gratitudine piuttosto che addio. Inaspettatamente, l’ultimo compagno del famoso stilista si è lasciato andare alle lacrime, ricordando con affetto e riconoscenza il proprio legame. Questo gesto ha toccato profondamente i presenti, offrendo uno sguardo intimo sulla vita e l’amore condiviso con Valentino.

Non era previsto che parlasse. Eppure, Bruce Hoeksema ha trovato la forza di salire quei gradini, nonostante il peso di un'assenza che si faceva già sentire tra le navate. Dopo il ricordo ufficiale di Giancarlo Giammetti, è stato il turno dell'uomo che ha vissuto accanto al Maestro gli anni più intimi. Tra i singhiozzi e un inglese rotto dall'emozione, Vernon Bruce ha regalato ai presenti un ritratto di Valentino lontano dalle passerelle e dai riflettori della ribalta internazionale.

Valentino, ai funerali il discorso dell'ultimo compagno Hoeksema in lacrime: "Non ti dico addio ma grazie"

Funerali Valentino: Giammetti e Bruce Hoeksema, i suoi amori fianco a fianco. Il discorso a sorpresa in lacrime: «?Non ti dico addio ma grazie»A Roma si sono svolti i funerali di Valentino Garavani, scomparso all'età di 93 anni.

I funerali di Valentino a Roma, dove la parola «bellezza» ha scandito ogni istante. Il compagno Bruce Hoeksema: «Non ti dico addio ma grazie per aver camminato con me»I funerali di Valentino a Roma sono stati un momento di grande raccoglimento, in cui la bellezza ha accompagnato ogni parola e gesto.

«Voglio ringraziarlo per avermi insegnato la bellezza» ha detto Giancarlo Giammetti ai funerali di Valentino Garavani.Un pensiero che hanno condiviso, ciascuno a modo proprio, amici e familiari che hanno reso omaggio questa mattina all'Imperatore della moda. Tra loro Anne Hathaway, Tom Ford e Donatella Versace

Da Anne Hathaway a Donatella Versace: le star ai funerali di Valentino. «È stato il padre fondatore, insieme al signor Giorgio Armani e a Versace, della moda italiana. Un uomo garbatissimo, educatissimo, gentilissimo. Un grande artista del XX Secolo». Così Brunello

«Non avevo pianificato di parlare oggi, non sono ancora sicuro di riuscire a farcela». È in lacrime Vernon Bruce Hoeksema, ultimo compagno di Valentino, in un intervento a sorpresa durante i funerali di Garavani, parlando in inglese. «Era la persona a cui par

I funerali di Valentino. Il mondo della moda a Roma per salutare il grande stilista.