Valditara mette in guardia su minori e pornografia | A 6 anni già navigano su siti per adulti serve controllo

Il ministro Valditara ha evidenziato come alcuni minori, già a sei anni, accedano a contenuti per adulti online. Sottolineando l’importanza di un maggiore controllo da parte delle famiglie, invita le istituzioni a rafforzare le misure di tutela dei minori nel cyberspazio. La questione richiede un’attenzione condivisa per proteggere i giovani da rischi e contenuti inappropriati.

Il ministro Valditara lancia un allarme e chiede un controllo maggiore alle famiglie, sottolineando il costante impegno delle istituzioni “Già a sei anni ci sono bambini che navigano sui siti porno”, è questo l’allarme lanciato da Giuseppe Valditara durante la festa dei lettori de Il Giornale a Montegrotto Terme. Il ministro dell’Istruzione ha sottoposto all’attenzione di tutti una scomoda realtà, sottolineandone l’impatto dannoso sullo sviluppo. La questione non è stata presentata in maniera provocatoria bensì con l’intento di fare luce su vuoto educativo che riguarda famiglie, scuola e tecnologia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

