In vista delle vacanze scolastiche, Santanché ha annunciato che si valuta una revisione dei modelli europei. Attualmente, il calendario scolastico italiano concentra le pause in due periodi principali, a differenza di altri paesi occidentali che adottano un’organizzazione più distribuita nel corso dell’anno. Questa riflessione mira a valutare eventuali modifiche per armonizzare il sistema italiano con le pratiche europee, considerando le esigenze delle scuole e delle famiglie.

“È ormai risaputo che il nostro calendario scolastico concentra le vacanze principalmente in due periodi dell’anno, a differenza di quanto avviene nella maggior parte degli altri Paesi occidentali, dove le pause scolastiche sono suddivise in modo più equilibrato lungo l’intero arco dell’anno. Vogliamo proporre un allineamento graduale del calendario scolastico a modelli europei più moderni. Questa peculiarità non agevola il turismo interno, poiché genera affollamenti stagionali e limita la possibilità per le famiglie di viaggiare in periodi diversi dall’alta stagione. Proprio per questo, stiamo dialogando con il collega Valditara di avviare un percorso di confronto per lavorare su una graduale revisione dei piani scolastici, nei quali integrare viaggi alla scoperta dell’Italia più segreta e più vera cioè quella del Made in Italy, e del calendario scolastico, ispirandoci ai modelli europei più moderni e flessibili”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vacanze scuola, Santanché: “Valutiamo una revisione sui modelli europei”

