Va in ospedale a trovare la madre e allunga le mani sull’infermiera | condannato

Un uomo di San Cesario di Lecce è stato condannato dopo aver disturbato il personale sanitario durante una visita in ospedale. Sebbene fosse presente per vedere la madre ricoverata, ha tentato di aggredire un’infermiera impegnata nel suo turno. L’episodio ha suscitato attenzione sulla tutela del personale medico e sulla necessità di comportamenti rispettosi negli ambienti sanitari.

SAN CESARIO DI LECCE – Si era recato in ospedale per fare visita alla madre ricoverata, ma una volta nel reparto avrebbe "allungato le mani" su un'infermiera impegnata nel suo turno di lavoro. L'episodio, che ha portato alla condanna a due anni di reclusione di un 51enne residente a Surbo, risale.

Donna travolta e uccisa mentre va a trovare il figlio ricoverato in ospedaleUna donna di Rotello, in Molise, è stata tragicamente investita e uccisa mentre si recava in ospedale a Chieti, in Abruzzo, per visitare il figlio ricoverato.

