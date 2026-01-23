Usa stop all’uso del tessuto fetale umano da aborti per le ricerche scientifiche

L’amministrazione Trump ha stabilito che il tessuto fetale umano derivato da aborti non potrà più essere utilizzato nelle ricerche finanziate dai National Institutes of Health. Questa decisione mira a regolamentare l’uso di materiali biologici in ambito scientifico, promuovendo un approccio più etico e trasparente nelle ricerche mediche e biomediche condotte negli Stati Uniti.

L'amministrazione Trump ha annunciato che il tessuto fetale umano derivato da aborti non potrò piu' essere utilizzato in ricerche finanziate dai National Institutes of Health, la principale agenzia americana per la ricerca medica e biomedica. La decisione, a lungo sollecitata dai gruppi anti-abortisti, amplia le restrizioni introdotte durante il primo mandato del presidente Donald Trump. Il governo ha finanziato per decenni ricerche che coinvolgono tessuto fetale, sia sotto amministrazioni repubblicane sia democratiche. Il tessuto, che altrimenti verrebbe gettato, p stato fondamentale per alcune ricerche.

